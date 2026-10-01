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YENİ Parti'nin 91 milletvekili, yasama yılı öncesi Özgür Özel başkanlığında toplandı

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YENİ Parti'nin 91 milletvekili, yasama yılı öncesi Özgür Özel başkanlığında toplandı
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YENİ Parti'nin 91 milletvekili, 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı öncesinde Özgür Özel başkanlığındaki çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ekonomi, dış politika ve güvenlik ele alınırken borsadaki fon krizi ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması öne çıktı.

(ANKARA) - YENİ Parti milletvekilleri, yeni yasama yılı öncesinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çalışma toplantısında ekonomi, dış politika ve güvenlik başlıkları ele alınırken, borsadaki fon krizi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni dönemin öne çıkan gündemleri arasında yer aldı.

YENİ Parti'nin 91 milletvekili, TBMM'nin bugün başlayacak 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık için dün düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Genel Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel'in açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının devamında Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, 2026 yılı saha çalışma raporlarını sundu ve yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzge ve Milli Savunma Koordinatörü Yankı Bağcıoğlu'nun kendi alanlarında sunum yaptı. Son olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ekonomi sunumunu gerçekleştirdi.

"Seçimden önceki son yasama yılı olması muhtemel bir yıla başlıyoruz" değerlendirmesini yapan milletvekilleri, YENİ Parti'nin Meclis'teki çalışmalarının belirleyici olcağını vurguladı. Vekiller, "Türk milletinin tutunacağı tek dal YENİ Parti. Başka alternatif yok. Toplumun bizi bu ölçüde sahiplenmesini üye sayılarımız ve bağışlar yoluyla görüyoruz. Bu ilgiye uygun hareket etmek en büyük motivasyonumuz" diye konuştu.

Özlale'nin ekonomi sunumu kapsamında, toplantıda da detaylıca tartışılan borsadaki fon krizi meselesinin TBMM açıldığında ana gündem maddelerinden olacağını vurgulayan milletvekilleri, "Binlerce yurttaşın dolandırıldığı asrın yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Partimizin hazırladığı kanun teklifinin gündeme alınması için çabalayacağız. İktidarın, çözüm önerilerimizi de içeren bu kanun teklifine karşı tutumu, konu hakkında gerçekten samimi olup olmadıklarını gösteren bir samimiyet testi olacak" görüşünü dile getirdi.

Dış politika sunumunda öne çıkan başlıklardan biri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması oldu. Ekim ayında TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen anlaşmanın içeriğine ilişkin toplantıda bilgilendirme yapıldı. Milletvekilleri, "Geldiğinde içeriğinin de ne olduğunu göreceğiz. Çok tartışmalı ve tehlikeli bir anlaşma. Şu anki konuşulan şartlarıyla Türkiye'yi daha fazla tehlikelerle karşı karşıya getirebilir. Bunun Meclis'e gelmesi, konuşulması ve bilgilendirme yapılması lazım" dedi.

Kaynak: ANKA
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