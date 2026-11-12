YENİ Parti “Fon Yasası”nın iptal için AYM’ye başvurdu: Mağdurların tamamının hakları için mücadele ediyoruz

(ANKARA) - YENİ Parti, fon krizinin ardından çıkarılan ve kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Mağdurların tamamının alacaklarına eksiksiz kavuşması için mücadele ediyoruz" dedi.

YENİ Parti, fon krizinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonları nedeniyle ortaya çıkan zararın sorumlulardan tahsiline ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahibine ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un, bazı hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, düzenlemenin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptaline karar verilmesi istendi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki YENİ Parti heyetinde, YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca ile milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Aşkın Genç, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Hasan Öztürk, Mehmet Tahtasız ve Sibel Suiçmez yer aldı.

MAĞDURLAR DA AYM ÖNÜNDE

Günaydın ve YENİ Parti heyeti, başvrunun ardından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, fon krizi mağdurları da katıldı. Mağdurların taşıdığı pankartlarda, "PBLK nedir", "İntikam değil, paramızı istiyoruz", "Soyulduk ey halkım, duy bizi", "Kamu suçlu, kamu ödesin" ifadeleri yer aldı.

Gökhan Günaydın, fon skandalının üzerinden neredeyse iki ay geçtiğini, 450 bin yatırımcının 850 milyar lirasının bu soygunda yok edildiğini söyledi. Günaydın, "Yani vatandaş 20 milyar dolar düzeyinde dolandırıldı. Ancak sorun bununla bitmiyor. O tarihten bu yana borsadaki kayıplar 7 trilyon TL'yi aştı. Dışsal etkilerle beraber ekonomiye bugünkü olumsuz etkisinin 170-180 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla tarihte görülmemiş bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.

17 Eylül'de patlayan bu skandalın yasal düzenlemesi için 27 Ekim'e kadar beklendiğini, 27 Ekim'de 9 maddelik bir düzenlemenin TBMM'ye getirildiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Tam da beklediğimiz gibi, tam da onlardan umulan gibi, gece yarısı önergeleriyle yasanın içeriğini Plan Bütçe Komisyonu'nda geçenden çok daha olumsuz bir noktaya doğru çekme gayreti içine girdiler. Örneğin gece 22.30'da getirdikleri bir düzenlemeyle PBLK mağdurlarının tamamını kapsam dışına bırakan bir düzenleme yaptılar. Bunun içeriğini sorduğumuzda bütün içtenliğimle söylüyorum ki son derece doğal bir düzenleme olduğunu ifade ettiler. Sonra hazine bürokratlarını çağırdık. Hazine bürokratları teknik olmanın verdiği sorumlulukla 250 bin insanı ilgilendiren bir olumsuz düzenlemenin geldiğini bize ifade ettiler. Yani 250 bin mağdurunun alacağına çöktüler. Genel Kurul'da bunu çok güçlü bir şekilde dile getirdik. AKP'nin meclisteki bir numarası, yani Grup Başkanı bize dedi ki 'Siz neyi savunuyorsunuz? Orta yerde fiyat oluşmamış, orta yerde fon temerrüde düşmüş. Dolayısıyla böyle bir düzenleme zaten yapılamaz.' Peki biz sonra neyi gördük? 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi, 401 milyar lirasını almış ve kaçmış. Savcılık diyor ki 'Fon yöneticileriyle şüpheliler arasında sürekli bir iletişim olduğu tespit edilmiştir. İçeriden bunlara bilgi aktarıldığı tespit edilmiştir.' Daha önemli bir bulgu var: 15, 16, 17 Eylül'de emir verenlerin talimatları uygulanmazken, SPK'nın 79'uncu maddesi uyarınca, takasın kesinliği ilkesi açıkça ihlal edilirken Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Eylül günü 2 milyar 200 milyon lirasını cebine koymuş gitmiş. Dolayısıyla yandaşlar için bir kanal açılmış ama vatandaş içeride maalesef kilitli kalmış. ve bunu bize bir hukuk, bir adalet olarak anlatmaya çalışıyorlar."

"YAPTIKLARININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Düzenlemenin o gün TBMM'de geçmemesi için sadece YENİ Parti'nin değil, bütün muhalefet partilerinin ellerinden geleni yaptıklarını belirten Günaydın, "Ancak AKP, MHP çoğunluğuyla ve onların oyuyla bu düzenleme geçti. Biz bugün AYM'ye bu haksız düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için başvurduk" dedi.

Günaydın, kanun henüz Mecliste görüşülürken bir önerge verildiğini ve "Burada çalışan bürokratlara yönelik dokunulmazlık sağlayacağız" denildiğini de belirterek, "Yani yaptıklarının Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğunu biliyorlar. Yaptıklarının cezai sorumluluk doğuracağını biliyorlar. Bürokrata imza attırmanın da zorluğunu görüyorlar. Bu nedenle bürokrata bir dokunulmazlık zırhı getirmeye çalışıyorlar. Biz o gün hem getirdikleri önergeyi kamuoyuyla paylaşarak ve bir kamuoyu gücü oluşturarak o önergeyi geçirememelerini sağladık ve aynı zamanda da bürokratlara seslendik. Dedik ki 'Hakka, hukuka, adalet uygun olmayan, insanların mağduriyetine yol açan hiçbir düzenlemeye imza atmayın. Bugün o imzayı size zorla attıranlar, yarın belki saklanmaya gayret edecekler. Ama siz ortada kalacaksınız'" şeklinde konuştu.

"16 GÜNDE YASAYI AYM'YE TAŞIDIK"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, yasanın 27 Ekim'de yayınlandığını, YENİ Parti grubu olarak, Anayasa'ya aykırılık başvurusu için 60 günlük süre hakkı varken 16 günde yasayı AYM'ye taşıdıklarını söyledi. Günaydın, şöyle devam etti:

"Teknik arkadaşlarla, hukukçularla, borsa uzmanı arkadaşlarla tartıştı. Bugüne kadar bu yasanın kendisine verdiği olanaklarla çeşitli alacaklara kavuşacak olan hiç kimseyi mağdur etmeyen, onları engellemeyen ancak yasayla alacaklarından edilen ve mağdur edilen arkadaşlarımızın tamamının hak ve alacaklarının peşindeyiz. Sizlerden talebim şudur: Lütfen YENİ Parti Grubu'nu, demokratik bir baskı altında nasıl her gün izlediyseniz, şimdi de aynı şekilde AYM'yi lütfen izleyin. 12 yıldır vermedikleri yürürlüğünün durdurulması kararını artık vermelerini sağlayın. ve bu kararın da bir an evvel çıkması için her türlü demokratik baskıyı kurun. Çünkü bu hepimizin en temel hakkıdır."

"LİSTEYİ AÇIKLAYIN"

Gökhan Günaydın, bir taraftan mağdurların tamamının alacaklarına eksiksiz kavuşması için mücadele ettiklerini, bir taraftan da kim suç işlemişse onların her birinin eksiksiz saptanması ve Türk Ceza Kanunu karşısında cezalarını çekmesi için gayret ettiklerini belirtti. Günaydın, şöyle konuştu:

"'Ucu nereye giderse gitsin' diyenlere sesleniyorum: Bu kadar insanı dolandıranların kim olduğu belli. Adeta Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bütün listesi elinizde. Takasbank'ın bütün listesi elinizde. Kimler varmış kimler? Görünce ben de şaşırıyorum diyorsunuz. TBMM'de her şeyi atlayan, her şeye zıplayanların epeydir çok sessiz olduklarını ve Meclis'e dahi gelmediklerini görüyoruz. Bunların içerisinde çok sayıda milletvekili çıkacak. Bunların içerisinde çok sayıda mevcut bakan, yeni bakan çıkacak. Bunların içerisinde çok sayıda yüksek bürokrat çıkacak. Neden açıklamıyorsunuz? Bu listeyi açıklayın. Bu insanları kimlerin dolandırdığını herkes görsün. ve eğer bu liste içerisinde bir tane YENİ Partili varsa -zaten onu çoktan açıklardınız da- çıkın, bir numaraya onu koyun. Ama artık saklanmayın, artık hırsızlarınızı saklamayın.

"TEHDİTLE BİZİ SUSTURAMAZSINIZ"

İşin bir de firma boyutu var. Bu firmaların tamamı AKP ile alakalı firmalar. Örneğin Özata Denizcilik, AKP'nin Tuzla Eski İlçe Başkan Yardımcısı. Gündoğdu Gıde, Kopuzlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez yanında başladığı firma. Aynı şekilde Altınkılıç. Bunların tamamı AKP'li firmalar. Bu hisseleri aldılar ve bu hisseleri yüzde 2-3 bin ölçüsünde yükselttiler. Yurttaşı dolandırdılar. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararlarına konu olan bu 41 firmadan kaçı hakkında bugüne kadar soruşturma açıldı? Yalnızca 16'sı hakkında. 25'i elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaya devam ediyor.

Hepsinin peşindeyiz. Hepsini teker teker ortaya koydukça bize yönelik dava açıyorlar. Mesela Kiler Holding, hisselerinin nereye gittiğini biliyoruz. Ben bunu deşifre ettiğim için bana 5 milyon liralık dava açmış. 5 milyon lira senin için bir şey değil, ben biliyorum. Benim için de bir şey değil. Para olarak büyük para da eğer bu paranın tehdidiyle beni susturabileceğini, arkadaşlarımızı susturabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz, mahkemede görüşeceğiz. Bekliyorum seni o mahkemeye. Henüz üzerinde bir soruşturma yapılmamış 25 firmaya, soruşturma açmadığın sürece samimi olma ihtimalin yok.

"NE KADAR AHLAK DIŞI İŞE KARIŞMIŞ VARSA SPK BAŞKANI YAPMIŞSINIZ"

Artık Türkiye'nin sapır sapır döküldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin ne kadar ahlak dışı işe karışmış adamı varsa SPK Başkanı yapmışsınız. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu'nun abisi, Ünsal Ban'ın yakını. Bu adamlar birlikte dört yıl boyunca SPK'yı soydular. Dünyanın mal varlığına sahip oldular. Afrika'da madenler, İngiltere'de AVM'ler, iki buçuk kilo altınlar... Ali Fuat Taşkesenlioğlu nerede? Ünsal Ban nerede? Yurt dışına çıkış yasağı olduğu halde, Ünsal Ban elini kolunu sallaya sallaya nasıl yurt dışına çıktı?

Ondan sonraki SPK başkanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Gönül'ün halka arzlarda rüşvet aldığını, Bursa'daki sanayiciler ifade ediyorlar. Nerede şimdi İbrahim Gönül? Adli kontrolle serbest. Ondan sonraki de istifa etmiş, affını rica etmiş. Oturuyor, maaşını almaya devam ediyor.

"ESKİDEN YENİ ŞAFAK YAZARIYDIN"

BDDK Başkanı, Şahap Kavcıoğlu eskiden Yeni Şafak yazarıydın değil mi? Sonra Merkez Bankası Başkanı oldun, sonra BDDK başkanı oldun. Şahap Kavcıoğlu ile dün röportaj yapıyorlar. Diyor ki 'Bu işlerin BDDK ile ne alakası var?' 'BDDK'yla ne alakası var' diyen adamın yardımcısı tutuklu, iki tane daire başkanı tutuklu. Kendisini kurtarmak için 'Bu işlerle benim ne alakam var' diyor.

Sen Ali Emre Ballı ile en son görüşen adamsın. Ali Emre Ballı seninle görüştüğünün ertesi günü bir gece yarısı arabasında ölü bulundu. 'İntihar etti' diyorlar. Nereden biliyoruz intihar ettiğini? Öldürüldü mü? Var mı adli tıp raporu? Sen Ali Emre Ballı ile en son ne konuştun acaba? ya da bir hafta, 10 gün evvel ne konuştun acaba? '20 milyar lirayı getir, sana Takasbank'tan 35 milyar lira kredi vereyim' dedin mi, demedin mi? Şimdi affını rica etmiş arkadaş. Yani istifa falan değil, 'Ben biraz dinleneyim Sayın Cumhurbaşkanım' diyor.

"MAĞDURLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Bu sistem çürümüştür. Bu sistemin tümüyle ortadan kaldırılması lazım. Bu sistemin sahipleriyle birlikte ortadan kaldırılması lazım. YENİ Parti Grubu olarak elbette haklarınıza ve alacaklarınıza kavuşmanız için bildiğimiz bütün hukuki yolları, bildiğimiz bütün teknik yolları deneyeceğiz. Mağdurun kimliğine, niteliğine siyasi görüşüne bakmadan mağdurların tamamının yanında olacağız. Ancak bu mağduriyeti yaratanların da yakasına yapışacağız ve peşlerini bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA