Yemeksepeti, 2025 sipariş özetini açıkladı

YEMEKSEPETİ, 2025 yılı sipariş verilerini analiz ederek Türkiye'de kullanıcıların günlere, aylara ve lezzet tercihlerine göre nasıl bir sipariş oluşturduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak Yemeksepeti, kullanıcılarının kendi hesapları üzerinden 2025 yılına ait sipariş alışkanlıklarını kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir formatta keşfedebildiği '2025 Keyif Özeti' içeriğini de hayata geçirdi.

Yemeksepeti'nin gerçekleştirdiği analiz, restoran siparişlerinin yanı sıra market siparişlerindeki öne çıkan ürünleri de kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ LEZZETLERDE DÖNER BAŞI ÇEKİYOR

Yemeksepeti verilerine göre 2025'te Türkiye'de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken; burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı. Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir'de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin de olduğunu gösteriyor. İzmir'de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken, İstanbul'da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekiyor.

YILIN İLK SİPARİŞİ ADANA'DAN GELDİ

Türkiye'de 2025 yılının ilk Yemeksepeti siparişi 1 Ocak 2025 tarihinde Adana'dan verildi. Bu veri, yeni yılın ilk dakikalarında dahi kullanıcıların teslimat hizmetlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı ve Adana'dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana Kebap oldu.

MARKET SİPARİŞLERİNDE PRATİK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Market kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında simit, maden suyu ve çikolata öne çıkıyor. Market siparişlerinde içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça sepetine eklediği ürün grupları arasında yer aldı. Kategori bazında bakıldığında ise atıştırmalık ürünler, market siparişlerinin en yoğun olduğu ana kategori olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcılar 2025'te sadece klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde 'Armutlu Pizza' ve 'Güneşte Kurutulmuş Tatlı Biber Salçası' gibi gurme lezzetler dikkat çekerken; market siparişlerinde gıda dışı kategorisinde 'Silikon Dubai Çikolatası Kalıbı', 'Mor Şampuan' gibi kişisel bakım ürünleri sepetlerin en çok tercih edilenleri oldu.

HAFTANIN FAVORİSİ CUMARTESİ, YILIN ÖNE ÇIKAN AYI MAYIS

Yemeksepeti verilerine göre 2025'te Türkiye'de siparişlerin en yoğun günü Cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak öne çıktı. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

2025 verileri, Yemeksepeti kullanıcılarının favori lezzetlerinden vazgeçmezken yeni tatlara da kapı araladığını gösteriyor. Türkiye genelinde kullanıcılar, yıl boyunca ortalama yaklaşık 7 farklı restoran deneyimleyerek kişisel lezzet haritalarını genişletti. Lezzet keşfinde sınırları zorlayan bir kullanıcı ise yıl boyunca 27 farklı restoran deneyimleyerek bu alanda öne çıktı. Bu tablo, kullanıcıların hem müdavimi oldukları markalara sadık kaldığını hem de farklı mutfak kültürlerini ve yeni restoranları keşfetme konusunda istekli olduklarını ortaya koyuyor.