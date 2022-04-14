Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı - Haberler

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Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine takılan dağ keçisi, vatandaş tarafından kurtarıldı.

ALACAKAYA, ELAZIĞ (İHA) - Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine takılan dağ keçisi, vatandaş tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da Alacakaya ilçesinde bulunan Sularbaşı Mahallesinde dağ keçisi bir evin bahçesinin tel örgüleri arasında mahsur kaldı. Yemek aramak için ilçe merkezine inen dağ keçisinin imdadına, ev sahibi Haydar Yalçın yetişti. Yalçın, zor durumda kalan dağ keçisini ürkütmeden tel örgüleri gevşetmeye çalıştı. Yalçın, tellere sıkışan dağ keçisini 1 saatlik çabasının ardında bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan dağ keçisi hızla kaçarak gözden kayboldu.

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

Yemek aramak için şehir merkezine inen dağ keçisi, tel örgüye takıldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Yemek Tarifi, Alacakaya, Elazığ, Güncel, Haberler

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