CHP'den Köprü Özelleştirme İtirazı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bunun kamu zararına ve geçiş ücretlerinde yüzde 100 zamma yol açacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 25 yıllığına özelleştirmeye yönelik yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürdü. Yavuzyılmaz, iki köprünün özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin yeni özelleştirme planını ortaya çıkardık! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün; 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik. AKP'nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket: BTY Construction Cost Consultants Co. (Kuzey Amerika merkezli) AKP, Türkiye'nin geleceğini yine ipotek etmenin peşinde. Peki özelleştirmenin rantı ne kadar? Yaklaşık 5 milyar 597 milyon dolar!

Nasıl hesapladım? 2024 yılı resmi verilerilerin dolar karşılıklarına göre: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde; Gelir: 53 Milyon 927 bin dolar. Gider: 1 milyon 760 bin dolar. Yıllık net gelir: 52 milyon 166 bin dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde; Gelir: 63 milyon 186 bin dolar. Gider: 3 milyon 412 bin dolar. Yıllık net gelir: 59 milyon 774 bin dolar. İki Köprünün yıllık toplam net geliri: 111 milyon 940 bin dolar. 25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 2 milyar 798 milyon dolar.

"Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin"

Şu anda iki köprüdeki mevcut araç geçişi toplamı yıllık 160 milyon adet olup, Bu trafik zaten maksimum trafik yoğunluğudur. Bu durumda; Şirketlerin 2 Milyar 798 Milyon Doların altında bir tutarla özelleştirme ihalesini kazanması durumunda doğrudan kamu zararı oluşacaktır. Zira bu tutar zaten devletin bu iki köprüyü işletirken halihazırdaki net geliridir. Eğer bu tutarın üzerine kar koyarak ihaleyi kazanırsa, ilave kar koyduğu tutar kadar 'araç geçiş ücretlerine' zam yapacaktır. Bu da özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtıdır!

Peki özelleştirme sürecinde; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin özelleştirilmesi durumunda araç geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılması bekleniyor? Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsün 95 TL'lik mevcut araç geçiş ücreti baz alınarak; Devletin işlettiği iki köprünün 59 TL olan mevcut araç geçiş ücretine, yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapılması bekleniyor. İki köprünün araç geçiş ücretlerinde yapılacak yüzde 100'lük artışla 25 yıllık net gelir: 5 milyar 597 milyon dolar. Güncel kurla 243 milyar lira! Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan bu köprüleri özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!"