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Yavuz Ağıralioğlu Borsa İstanbul'da 7,53 trilyon liralık kaybın açıklanmasını istedi

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Yavuz Ağıralioğlu Borsa İstanbul'da 7,53 trilyon liralık kaybın açıklanmasını istedi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ağustos-23 Ekim arasında Borsa İstanbul'daki şirketlerin piyasa değerinde 7 trilyon 530 milyar lira kayıp olduğunu söyledi. Fon kriziyle ilgili denetim, ihmal ve varsa suistimallerin milletin önünde açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ağustos ile 23 Ekim arasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerindeki kaybın, 7 trilyon 530 milyar lira olduğunu belirterek, "Fon kriziyle ilgili denetim süreçleri, ihmaller ve varsa suistimaller milletimizin önünde açıklanmalıdır. Bu milletin alın teriyle, tasarrufuyla, geleceğe dair ümidiyle ilgili hiçbir soru cevapsız bırakılamaz. Biz kimin ne kadar kaybettiğini konuştuğumuz kadar, kimin hangi sorumluluğu yerine getirmediğini de konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Borsa İstanbul'da yaşananlara bakın" başlıklı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"28 Ağustos'ta 14 bin 641 puan olan BIST 100 endeksi, bugün itibarıyla 11 bin 165 puana gerileyerek yaklaşık yüzde 24 değer kaybetmiş! 28 Ağustos ile 23 Ekim arasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerimizin toplam piyasa değerindeki kayıp 7 trilyon 530 milyar lira! Dile kolay! 166,8 milyar dolar! Bu rakamın ne anlama geldiğini milletimiz daha iyi anlasın diye bir örnek vereyim. Erzincan'da 100 milyon dolarlık yatırımla 6 fabrika kurulması, 1.000 vatandaşımıza doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Borsada kaybolan 166,8 milyar dolarlık piyasa değeri, bu ölçekte tam bin 668 yatırımın büyüklüğüne karşılık geliyor. Yaklaşık 1 milyon 670 bin kişilik istihdam kapasitesinden söz ediyoruz!

Elbette borsadaki değer kaybı, devletin kasasından çıkan yahut doğrudan yatırıma dönüştürülebilecek bir para değildir. Bu mukayeseyi, yaşanan değer kaybının büyüklüğünü milletimiz görsün diye yapıyorum. Bu memlekette denetim kurumları ne iş yapıyor? Fon krizi yaşanmadan önce kim neyi denetledi? Hangi riskler ne zaman görüldü? Hangi kurum görevini yaptı, hangisi yapmadı? Bu kurumların başındaki yöneticiler kimlerdir? Kim tarafından, hangi liyakat ölçüsüyle o makamlara getirilmişlerdir? Yatırımcıya dönüp 'Piyasa riski var, kaybetmeyi de göze alacaksın' demek kolay!

Biz piyasanın riskini de biliriz, yatırımın tabiatını da biliriz. Ama piyasa riski başka şeydir, denetim sorumluluğu başka şeydir! Hiç kimse piyasa riskini gerekçe göstererek kamunun denetim sorumluluğunu ortadan kaldıramaz. 7,53 trilyon liralık değer kaybının sebepleri bütün açıklığıyla ortaya konulmalıdır. Fon kriziyle ilgili denetim süreçleri, ihmaller ve varsa suistimaller milletimizin önünde açıklanmalıdır. Bu milletin alın teriyle, tasarrufuyla, geleceğe dair ümidiyle ilgili hiçbir soru cevapsız bırakılamaz. Biz kimin ne kadar kaybettiğini konuştuğumuz kadar, kimin hangi sorumluluğu yerine getirmediğini de konuşacağız."

Kaynak: ANKA
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