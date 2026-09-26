Haberler

Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa ikincisi milli boksörleri 10 madalyadan dolayı kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa ikincisi milli boksörleri 10 madalyadan dolayı kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronzla 10 madalya kazanıp Avrupa ikincisi olan milli sporcuları kutladı. Ağıralioğlu, sosyal medya açıklamasında sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçenleri tebrik etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla Avrupa ikincisi olduğunu anımsatarak, milli sporcuları kutladı.

Ağıralioğlu, "Her biri ringde azmi, emeği ve mücadelesiyle göğsümüzü kabarttı. Başta sporcularımız olmak üzere teknik heyetimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi

Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı! 5 saat sonra acı haber geldi

Ölümün böylesi! Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon