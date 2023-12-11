Düzce'nin Akçakoca ilçesinde annelerini kaybetmiş halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tedavi altına alınan yavru sincaplardan bir tanesi hayata tutunamadı.

Yavru sincap hayata tutunamadı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde annelerini kaybetmiş halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tedavi altına alınan yavru sincaplardan bir tanesi hayata tutunamadı.

Akçakoca ilçesinde annelerini kaybetmiş halde geçtiğimiz aylada bulunan yavru sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınmıştı. Vatandaşların önerisi ile yavru sincaplara Fındık ve Fıstık isimlerini verilmişti. Adeta bebek gibi bakılan ve tedavileri süren sincaplardan Fındık yapılan tüm müdahaleye ve bakıma rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde Fıstık ise hayata tutundu. Koruma altındaki paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Fıstığın koşup oynamaya başladığı bildirildi.