İstanbul merkezli 16 ilde borsada kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 154 şüpheliye yönelik operasyon

Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüyle bağlantılı 154 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirildi.

Açıklamada, Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri tespitine yer verildi.

Şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği kaydedildi.

Benzer eylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Y.G'nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y'nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K'nin 4 milyon 855 lira, H.K'nin 3 milyon lira ve U.S.K'nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 müştekinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı, bu kişilerin dolandırılmasına ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin "şüpheli" olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, teknik takip neticesinde H.D'nin 12 bin dolarının, H.Ö'nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T'nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S'nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Ayrıca açıklamada şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.