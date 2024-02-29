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Yargıtay Başkanlık Seçimi İçin İlk Oylama 25 Mart'ta Yapılacak

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için adaylar belirlendi. İlk oylama 25 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Yargıtay'da başkanlık seçimi için ilk oylama 25 Mart'ta yapılacak. Buna göre; şimdiye kadar Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak başkanlık için aday oldu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından seçim süreci başlıyor. Başkanlık için ilk oylama 25 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Buna göre; şimdiye kadar Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak adaylıklarını açıkladılar.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçiyor. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılıyor. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecekler.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim eniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şartı aranacak.

Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunlu olacak.

Birinci Başkan, birinci başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi ilk seçim gününde oylama başlamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabiliyor.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Kadir Özkaya'nın görev süresinin dolacak olması nedeniyle 5 Mart Salı günü saat 10.00'da AYM'ye Başkanvekili seçimi yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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