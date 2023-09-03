Yalova-Termal yolunda otomobil kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yalova-Termal yolunda meydana gelen kazada bir otomobil ağaca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yalova- Termal yolunda otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş idaresindeki 54 DV 106 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ön koltuğunda bulunan kadın yolcu M.Ö olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada yaralanan 3 yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA