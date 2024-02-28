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Yalova'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Yalova'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı ve trafik ekipleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Sahil kesimi ve ana cadde sisle kaplandı.

Yalova'da sabah yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve Yalova-Kocaeli kara yolunda sürücüler sisten dolayı trafikte ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kara yolu, ana cadde ve ara yollarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Sahil kesimi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sisle kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

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