Yalova'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yalova'da sabah yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve Yalova-Kocaeli kara yolunda sürücüler sisten dolayı trafikte ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kara yolu, ana cadde ve ara yollarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Sahil kesimi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sisle kaplandı.