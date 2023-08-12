Yalova'da kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Özden Mahallesi Termal Yolu sapağında sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak bekletilen ambulanslara alındı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.