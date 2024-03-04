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Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı ve şüphelileri suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Laledere köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.A, G.O, Y.O. ve E.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere ekiplerce el konuldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çiftlikköy Yalova Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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