Yalova'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi Yapıldı

YALOVA'da, 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında inşa edilecek bin 805 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında kentte inşa edilecek bin 805 konutun kura çekimi Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlayan programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'YALOVA GENELİNDE 16 BİN 746 BAŞVURU YAPILDI'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kura öncesi yaptığı konuşmada, kent genelinde yapılacak bin 805 konut için 16 bin 746 başvuru yapıldığını belirterek, "Yalova genelinde 16 bin 746 başvuru yaptık. Bin 805 konut yapılacak inşallah. Bu konutlara baktığımızda özellikle dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik bir proje olduğu için, bu konutlarımızın bin 30 adedini şehitlerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz üç ve daha fazla çocuğu olan, bin 805 konutun bin 30 dairesini bu vatandaşlarımıza inşallah kura çektireceğiz. Geriye kalan 775 konutu da yine toplumun dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşımız çekecekler. Bugüne kadar TOKİ, Yalova'da Altınova Çavuşçiftliği'nde 117, Merkez Kazımiye Mahallesi'nde 304, Armutlu'da 130, yine merkezde bin 280 olmak üzere bin 831 adet konut inşa edilmiş. Bunların bugün parasal değerine baktığımız zaman günümüz şartlarında 6 milyarlık bir yatırıma tekabül ediyor. Tabii bunlar yapılırken sadece konut değil, dükkanlar yapıldı. Hastane yaptı. Millet bahçesi, camiler, anaokulu, spor salonu gibi bunlarla beraber sosyal donatılar da yapıldı. Şimdi yine TOKİ'nin Yalova'mızda iki projesi var. Merkez Bağlarbaşı'nda kentsel dönüşümle 717 konut projesi devam ediyor. Yine Merkez Kazımiye Mahallesi'nde ikinci etap olmak üzere 700 adet olmak üzere bin 420 konut projemiz de devam ediyor" dedi.

'MİLLETİN DEVLETE OLAN İNANCINI GÖRÜYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar ise şöyle konuştu:

"Ben şimdiden hak sahibi kardeşlerimize, büyüklerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sadece konutun ötesinde sosyal donatı alanlarıyla birlikte bir büyük projeyi yeni yaşam alanını inşa ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Asrın felaketinin ardından rekor bir hızla günde 500 konut üretmek, söz verilen süre içerisinde hak sahiplerine konutların teslim edilmiş olması, bugün burada çekecek olduğumuz sosyal konutlarımıza da aslında bin 805 konut olsa da başvuru sayısının çok yüksek olması bunun kanıtıdır. Bu inancın pekiştiğini görmek, devlete milletin olan inancı görmek bu açıdan gerçekten önemli buluyoruz. Bu kura töreninden sonra hızlı bir şekilde yükselecek konutlarımız daha sonra da konutların teslimi için yine bir araya geleceğiz."

'TÜRKİYE GENELİNDE 8 MİLYON 841 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI'

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Türkiye genelinde 8 milyon 841 binin üzerinde başvuru yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"TOKİ olarak Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu 'Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam' anlayışıyla bugüne kadar Türkiye'de 1 milyon 757 binin üzerinde konut, 66 bin 840 sosyal donatı ürettik. Bu kampanya ile dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli sağlıklı konutlara ulaşması amaçlanmaktadır. 500 bin sosyal konut kampanyasına Türkiye genelinde 8 milyon 841 binin üzerinde başvuru yapılmış, 5 milyon 239 bin başvuru geçerli kabul edilmiştir. Yalova ilimizde ise kampanya kapsamında 16 bin 746 geçerli başvuru alınmıştır. Bu başvurular şehit aileleri ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize kadar toplumun her kesimini kapsayacak şekilde toplam 6 ayrı kategoride değerlendirilmiş, 500 bin sosyal konut kampanyamız tam anlamıyla herkes için kapsayıcı ve artı bir sosyal konut hamlesidir."

'BUGÜNE KADAR NE EVİM OLDU NE BARKIM'

Kura çekimi öncesi büyük heyecan yaşanırken, üçüncü kez başvuru yaptığını belirten Sevdican Kaya (65), "Emekliyim. Bugüne kadar ne evim oldu ne barkım. Geldik, kaydolduk. Bu 3'üncü kaydım. Bekliyoruz" dedi.

Aysel Karaca ise "İnşallah şansımız tutar. Çok heyecanlıyım. İlk TOKİ çekilişimiz. İnşallah çıkar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimi, duaların okunmasıyla butona basılarak gerçekleştirildi.

