Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı - Haberler

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Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

AA - Güncel
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Yalova'da içerisinde yolcularıyla birlikte hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz duruma geldi.

Yalova'da içerisinde yolcularıyla birlikte hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz duruma geldi.

Yalova ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 DH 444 plakalı minibüs, şehir merkezinden hareket ettikten kısa süre sonra yanmaya başladı.

Sürücünün fark ederek yolcuları indirmesiyle kimsenin yaralanmadığı yangına, Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevreden cep telefonlarıyla kaydedilen ve henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışması sonrası minibüs yoldan kaldırıldı.

Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

Yalova'da hareket halindeki minibüs yandı

AA / Güncel

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