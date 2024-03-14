Yalova'da 4 işletmeye kumar cezası

Yalova'da polisin 4 işletmedeki denetlerinde, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 122 bin 75 lira idari para cezası verildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Altınova ilçesinde yaptıkları denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığını tespit ederek işlem başlattı.

İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapan ekipler, kumar sırasında kullanılan 15 bin 000 lira ile 100 doları muhafazaya alarak mülkiyetini kamuya geçirdi.

Bu işletmelerde kumar oynadıkları belirlenen 19 şüpheliye ise toplam 122 bin 75 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu işletmeler ise geçici süreyle kapatıldı.