Yalnız yaşlılar "Panik Butonu" ile zorlukları aşıyor

Gaziosmanpaşa'da yalnız kalan hasta ve yaşlılar, acil sağlık sorunu yaşadıklarında belediyenin evlere kurduğu "Panik Butonu" ile tek bir tuşa basarak 7/24 yardım talep edebiliyor.

Gaziosmanpaşa'da yalnız kalan hasta ve yaşlılar, acil sağlık sorunu yaşadıklarında belediyenin evlere kurduğu "Panik Butonu" ile tek bir tuşa basarak 7/24 yardım talep edebiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için "Panik Butonu" hizmetini devreye soktu. Belediye ekipleri, tespit ettikleri ya da talepte bulunan vatandaşların evlerine, içerisinde sim kart bulunan, sabit ve taşınabilir iki farklı Panik Butonu sistemini kuruyor.

Yalnız yaşayan yaşlılar cihaz sayesinde numara çevirmeden tek tuşla bağlandıkları belediyeden hastane randevusunun yanı sıra, ev için temizlik, kuaför ve sıcak yemek servisi gibi birçok hizmeti de talep edebiliyor.

Ev kazası, tansiyon sorunları, nefes zorluğu çekme, yaralanma, güvenlik gibi acil durumlarda, yanında taşıdıkları panik butonuna basan vatandaşların evlerine ambulans ve yardım talebine göre polis ekipleri de yönlendiriliyor.

Cihazlar, elektrik kesintisi durumunda 48 saate kadar çalışarak, olası bir acil durumda belediyeden yardım talep edilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca olası afet ve acil durumlarda, belediye personeli de sistem üzerinden kişiyi geri arayıp, ulaşabiliyor.

Sistemi kullananlar belediyenin diğer hizmetleri hakkında da bilgi alıp talep oluşturabiliyor.

"Yaşım nedeniyle yardıma ihtiyacım oluyor"

Çocuğu olmayan, eşini de kaybedince yalnız kalan 75 yaşındaki İlhamiye Filiz, Panik Butonu'nu kullanan ilçe sakinlerindin biri.

Filiz, AA muhabirine, belediye ekiplerinin yalnız yaşadığını bildikleri için kendisine ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yalnız yaşamanın çok zorlukları var. Bazen rahatsızlanıyorum, tansiyonum yükseliyor. Kalp sorunlarım var. Böyle bir durumda kimseyi çağıramıyorum. Gecenin bir vaktinde de rahatsızlanabiliyorum. Yaşım nedeniyle yardıma ihtiyacım oluyor. Rahatsızlandığımda birisinin koluna girip hastaneye gitmek iyi olur. Panik butonuna bastığım zaman belediyeden gelip beni arabalarıyla alıp hastaneye götürüyorlar. Tedavimi yaptırıp, tekrar evime getiriyorlar. Bunu yapacak kimsem yok."

Evde temizlik hizmeti için de Panik Butonu'nu kullandığını aktaran Filiz, çağrısına cevap veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya yalnız yaşayanlar için bu uygulamanın önemi anlattığını söyledi.

"Bizim için güvence gibi bir şey"

Bir diğer Panik Butonu kullanıcısı 69 yaşındaki Emine Ece ise eşini kaybettiği 2019'dan bu yana yalnız yaşadığını dile getirdi.

Uygulamadan haberdar olunca belediyeye başvurduğunu ve sistemin kısa sürede kurulduğunu anlatan Ece, "İnşallah çok kötü duruma düşüp arama ihtiyacı duymam. Bizim için güvence gibi bir şey. Uygulama için teşekkür ederim. Şimdiye dek temizlik hizmeti aldım. Sadece ben değilim, başkaları da var. Onların da hakkına girmek istemem." diye konuştu.