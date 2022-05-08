Yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.

Silvan ilçesinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden yağış sonrası kapalı bulutların arasından güneş ortaya çıktı. Güneşin çıkmasının ardından şehrin üstünde gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntüleri aratmayan o anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

(Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel