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Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak
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Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomiye etkisini ele aldı. Bakan Şimşek, gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek ayrıca yaşanabilecek başka olasılıklara karşı "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, ekonomide geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirdi.

"ENFLASYONDA KALICI HASAR OLUŞMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi.

Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı

ŞİMŞEK: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, görevine devam ettiğini ve Türkiye'nin ekonomik programını hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Şimşek, ekonomideki riskleri ve fırsatları yönetmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: DÖVİZ SEPETİNDE AYLIK YÜZDE 4 KAYIP OLUŞTU

TCMB Başkanı Karahan ise yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söylerken, "Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıVeli İdi:

evet evet rapunzel amca haklısın

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

yalancıyı dinleyen öpsün

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Haber YorumlarıRevolver:

adaletin olmadığı ülkeye yatırımcı gelmez. nokta

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Haber YorumlarıArarat Arat:

la sanki düşük bir enflasyon vardı da zaten hergün zam geliyor etin kilosu 800 olmuş ağam bizimle eyleniy

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

emeklilerin bayram ikramiyesi sadece bin tl farkı ödeyemediniz mehmet bey belki bayramdan sonra bin lirayı bile zar zor hak ettiğimiz parayı istiurıız

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

akape seçmenleri inandırıcı buldu

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Haber YorumlarıAhmet argın:

Bu bahsettikleri ekonomi programı kaç yıldır sürüyor? önce 100. yılda düzelecek dendi, 2023 sonu düzelecek, 2024te düzelecek, 2024 yarısından sonra düzelecek 2025 yarısına geldik enflasyon halen %50 üzerinde.. Hadi bunlar kukla 20 yılı aşkındır ekonomist bey neden hala düzeltemiyor, cevabı bile yorumlasın

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Haber YorumlarıLion 1:

Oh çok şukur gosteriden önce mükemmeldi enflasyon yüzde 4 tü dolar 5 TL idi bu çapulcu CHP gösteriye başladı enflasyon yüzde 60 oldu dolar 38 lira valla bu CHP lilerin yatacak yeri yok

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu adamın "HALKA YALAN SÖYLEMEKTEN" 200 300 yıl hapse atılması gerekir !.......... piyasadaki "EN BÜYÜK BANKNOT" "6 Dolar" (200 TL.)............ utanmadan "HASAR YOK" diyor............ tam AKP'li.......... "BEN EKONOMİSİKTİM" Recep'in öğrencisi............ yaparsa AKP yapar............

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Haber Yorumlarıdxzwrn2f5n:

Emeklerinize çok teşekkürler Sebeb olanların kulaklarını çınlatıyorum ohhhhh

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