Yaban keçileri sürü halinde görüntülendi, profesör sevindi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, 3 doğaseverin gönderdiği yaban keçisi görüntülerini inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Yakın zamanda popülasyonlarında, yaşam alanlarındaki bozulmalardan, aşırı kaçak avlanmadan ve iklimsel değişimlerden dolayı dünya genelinde, sayılarında yüzde 20 oranında azalma olacağı öngörülmektedir. Bu olay bizi çok sevindirdi. Bunların Diyarbakır'da görülmesi son derece kıymetlidir. Bunları korumamız lazım" dedi.

Çermik ilçesi kırsalında yürüyüşe çıkan dağcılar Muhammed Yalçın, Ömer Çicihan ve Faruk Okan, Gelincik Dağı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban keçisi sürüsüyle karşılaştı. Dağ keçilerini cep telefonlarıyla kaydeden dağcılar, görüntüyü Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gönderdi. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Satar, yaban keçilerinin Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alındığını ve soylarının tehdit adlında olduğunu ifade ederek, "Böyle nadide bir türün Çermik ilçemizde bulunması sevindirici bir olaydır. Bunları korumamız lazım" diye konuştu.

"Kaçak avlanma, yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve beslenme alanlarının daralmasından dolayı bunların soylarının tehlike altına girebileceği yapılan çalışmalarla belirtilmektedir. Yaban hayatı popülasyonları dünyada ve ülkemizde her geçen gün hızla yok olmaktadır. Bunun nedeni olarak da insan faaliyetleri neticesinde çevrenin tahrip olması ve yaban hayatı habitatlarının yok olması gösterilmektedir. Yaban keçisinin Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından oluşturulan ve bu konuda tüm dünyada bilimsel veri olarak kabul edilen kırmızı listesine, bunlar zarar görebilir kategorisindedir. Dolayısıyla yakın zamanda popülasyonlarında, yaşam alanlarındaki bozulmalardan, aşırı kaçak avlanmadan ve iklimsel değişimlerden dolayı bunların dünyada yüzde 20 oranında sayılarının azalacağı öngörülmektedir. Bunların Diyarbakır'da görülmesi son derece kıymetlidir. Dolayısıyla biz de bölgemizde görülen bu canlıları tanıtarak bunların zarar görmesine engellememiz gerekiyor."