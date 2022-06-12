Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi! - Haberler

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi!
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MIUI 13 güncellemesi, EEA ROM'a (Avrupa) sahip Redmi Note 10 5G modelleri için yayınlandı. İşte ayrıntılar...
Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni bir modelini yeni sürümlere geçiriyor. Son olarak bir modele daha MIUI 13 güncellemesi geldi.
Redmi Note 10 5G, MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. MIUI 13 sürümünü halihazırda uyumlu cihazlarının büyük bir bölümüne gönderen şirket, son olarak EEA ROM'a (Avrupa) sahip Redmi Note 10 5G modellerine sürümü gönderdi.
Sürüm, V13.0.2.0.SKSEUXM yapı numarasına sahip ve 2,8 GB boyutunda. Aynı zamanda sistem kararlılığını ve güvenliğini artıran Mayıs 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Son olarak ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için gelecek MIUI 13'ün herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.
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Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz hafta globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.