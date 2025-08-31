Xi Jinping ve Lukaşenko'dan Çok Taraflı İşbirliği Vurgusu

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın bir kez daha bir yol ayrımına geldiği bir dönemde gerçek çok taraflılığı uygulamak, dünya barışına, kalkınmaya ve kazan-kazan işbirliğine ortak katkı sağlamak üzere Belarus ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bir araya geldi.

Xi, geçmişte omuz omuza savaşan Çin ve Belarus halklarının, militarizm ve faşizmin yenilgiye uğratılmasına büyük katkılar sağladığını ve derin bir dostluk kurduğunu ifade etti.

Xi, iki ülkenin kendi temel çıkarları ve önde gelen endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeye devam etmeleri, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeleri ve yeni işbirliği büyüme motorlarını teşvik etmek üzere kalkınma stratejilerini daha da uyumlu hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko ise Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde aldığı eşitlikçi tutumdan övgüyle bahsederek, Çin'in Avrasya kıtasında ve dünyada barış ve istikrara önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Çin'in her koşulda güvenebileceği bir ortak olduklarını belirten Lukaşenko, ulusal yönetişim konularında Çin'le işbirliğini derinleştirmek ve çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Toplantıda teknoloji, finans, medya, ulaştırma ve gümrük kontrol ve karantina gibi alanları kapsayan işbirliği belgeleri imzalandı.

Toplantıya aralarında Cai Qi, Wang Yi ve Chen Min'er'in de bulunduğu üst düzey Çinli liderler de katıldı.