Çin Cumhurbaşkanı Xi, Bangladeş Başbakanı Rahman ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Beijing'de bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi. İkili, ortak geleceğe sahip bir Çin-Bangladeş topluluğu inşasını duyurdu. Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği ile yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.
Xi ve Rahman, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Bangladeş topluluğu inşasını ortaklaşa duyurdu.
Xi cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin'in yeni Bangladeş hükümetinin ülkeyi istikrarlı şekilde yönetmesini desteklediğini belirterek, Bangladeş ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.
Xi, iki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanlarını birlikte belirlemeye ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, dijital ekonomi, bilgi teknolojileri ile yapay zeka gibi alanlardaki işbirliği potansiyelini değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.