Xi'den, "Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi" İlkesine Vurgu HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, "Hong Kong'un yurtseverlerce yönetilmesi" ilkesinin uygulanmasına vurguda bulundu. HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, " Hong Kong'un yurtseverlerce yönetilmesi" ilkesinin uygulanmasına vurguda bulundu. Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlamaları ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreni için düzenlenen toplantıda konuşan Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni yönetme erkinin yurtseverlerin elinde olmaya devam etmesinin Hong Kong'un uzun vadeli istikrarı ve güvenliği açısından hayati önemde olduğunu söyledi. Xi, "Bu ilkeden ödün verilmesine hiçbir zaman müsaade edilmemelidir" dedi. Xi, yönetim erkinin korunmasının Hong Kong'un refah ve istikrarının yanı sıra 7 milyonun üzerindeki nüfusunun çıkarlarının da korunması demek olduğunu sözlerine ekledi. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 1 Temmuz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Xi'den, 'Hong Kong'un Yurtseverlerce Yönetilmesi' İlkesine Vurgu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.