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Wildberries Kazakistan'da 260 bin metrekarelik depo kuracak

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Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Arman Şakkaliyev, Rusya merkezli e-ticaret şirketi Wildberries'in 2027'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 260 bin metrekarelik yeni depo alanını faaliyete geçirmeyi planladığını bildirdi.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Arman Şakkaliyev, Rusya merkezli e-ticaret şirketi Wildberries'in 2027'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 260 bin metrekarelik yeni depo alanını faaliyete geçirmeyi planladığını bildirdi.

Şakkaliyev, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında insansız hava aracı saldırıları nedeniyle gündeme gelen şirketin Kazakistan'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wildberries'in halihazırda Kazakistan'da yaklaşık 46 bin metrekarelik depo alanı kiraladığını belirten Şakkaliyev, şirket tarafından Bakanlığa ilave depo alanlarının oluşturulmasına yönelik yeni başvuru yapılmadığını ancak şirketin ülkede lojistik merkezleri kurma planlarının değişmediğini kaydetti.

Şakkaliyev, Wildberries'in 2027'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 260 bin metrekarelik yeni depo alanını hizmete açmayı planladığı bilgisini paylaşarak, yeni depo alanlarının 160 bin metrekarelik bölümünün başkent Astana'da, 100 bin metrekarelik bölümünün ise Almatı'da kurulacağını söyledi.

Kaynak: AA
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