Haberler

Von Der Leyen: Ukrayna'nın Hava Savunması Ankara'daki NATO Zirvesi'nin Gündeminde Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev'e yönelik son hava saldırısının ardından Ukrayna'ya daha fazla hava savunma desteğinin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde görüşüleceğini açıkladı.

(ANKARA) - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev'e yönelik son hava saldırısının ardından Ukrayna'ya daha fazla hava savunma desteğinin, bu hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ele alınacağını açıkladı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Rus rejimi, başkenti hedef alan 400'den fazla İHA ve füze ile sivillere yönelik ayrım gözetmeyen hava saldırılarını bir kez daha gerçekleştirdi. Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bunu bu hafta Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ele alacağız."

Geçen hafta, Ukrayna'nın gelişmiş insansız hava aracı teknolojisiyle savunmasını güçlendirmek amacıyla sağlanan 90 milyar avroluk kredi paketinin ilk 4 milyar avroluk dilimini aktardık.

Yakında daha fazlası gelecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde 21. yaptırım paketini sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Rusya kan dökülmesini sona erdirene kadar üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü