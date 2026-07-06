AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'nın hava savunması ihtiyacını ele alacaklarını belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Rus rejimi, dün gece 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle başkente saldırarak sivilleri havadan bir kez daha körü körüne hedef aldı. Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bunu NATO Ankara Zirvesi'nde görüşeceklerini bildiren von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın savunmasını gelişmiş İHA teknolojisiyle güçlendirmek için 90 milyar avroluk kredinin ilk 4 milyar avroluk kısmını sağladığını belirtti.

Von der Leyen, kısa süre içinde daha fazlasını yapacaklarını vurgulayarak, Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini sonuçlandırmak için de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Rus ordusunun ülkesine yönelik 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini bildirmişti.