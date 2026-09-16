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Von der Leyen, Kanada'ya AB'nin ilk "ortak üyesi" olması teklifinde bulundu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada’nın AB’nin ilk "ortak üyesi" (associate member) olması için çalışmak istediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" (associate member) olması için çalışmak istediğini bildirdi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında, AB ve Kanada arasındaki ilişkilere değindi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda, kendisinin varlığının, Avrupa ile Kanada halkları arasındaki kalıcı dostluğun simgesi olduğunu ifade eden von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) sayesinde mal ticaretinin 10 yıldan kısa sürede yüzde 75 arttığına dikkati çekti.

Ursula von der Leyen, tarafların yapay zeka, iklim değişikliği, Arktik, jeopolitik, savunma, kritik ham maddeler ve tedarik zincirleri gibi konularda ortak bir yaklaşıma sahip olduğunu kaydetti.

AB ile Kanada arasında ortak refah ve ekonomik güvenlik alanı oluşturulmasını, akıllı üretim ve teknoloji ittifakı kurulmasını, savunma sanayisi altyapılarının bütünleştirilmesini ve Arktik'in ortak bir amiral proje haline getirilmesini hedeflediklerini aktaran von der Leyen, enerji, kritik mineraller, bataryalar, yapay zeka, kuantum, siber güvenlik ve ekonomik güvenlik alanlarında da işbirliğini ilerletmek istediklerini belirtti.

Von der Leyen, Carney'e hitap ederek, "Bu nedenle Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasının kapısını açmak için sizinle çalışmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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