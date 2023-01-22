Vize'de yangında 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü

Vize'de bir depoda çıkan yangında 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü.

Vize'de bir depoda çıkan yangında 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çövenli köyünde bir depodaki park halindeki traktörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, park halinde başka bir traktör ile tarım ekipmanlarına sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü.