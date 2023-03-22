"Videonun, Kilis'te "Süper hücre fırtınası" gerçekleştiğini gösterdiği iddiası yanlış"

Geçtiğimiz günlerde Kilis'te etkili olan dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu arabalara zarar verirken şimşekler ise geceyi aydınlattı. Şehirde "Süper hücre fırtınası" adı verilen doğa olayının gerçekleştiğine dair videolar sosyal medya ve basında geniş yer buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarası sarılırken bölge bu kez de aşırı yağış ve sele teslim oldu. Sel felaketiyle de mücadele edilen bölgeden geldiği öne sürülen bir görüntü ise tüyler ürpertti.

Sosyal medyada "Süper hücre fırtınası" adı verilen doğa olayının gerçekleştiği iddia edilen görüntü paylaşıma girdi. Video kısa sürede medyada da haberlere konu oldu.

Videoyla ilgili araştırma yapıldığındavideonun ilk kez 8 Eylül 2022'de paylaşıldığı göze çarptı. Videoyu paylaşan hesap, fırtınanın Fransa'nın Montpellier kentinde yaşandığını söylemiş.

Konuyla ilgili tersine arama yapıldığında ise Fransa'da yaşanan fırtına bazı uluslararası haber sitelerinde de yer almış.