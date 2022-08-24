Video: Şiddetli Orman Yangını Nedeniyle İspanya'da 2.000 Kişi Tahliye Edildi

Sivil koruma kurumları, İspanya'nın Valensiya Topluluğu'nda bulunan Alicante eyaletinde Pazartesi günü de devam eden bir orman yangını sonucu 9.500 hektardan fazla ormanlık arazinin yandığını ve yaklaşık 2.000 kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Sivil koruma kurumları, İspanya'nın Valensiya Topluluğu'nda bulunan Alicante eyaletinde Pazartesi günü de devam eden bir orman yangını sonucu 9.500 hektardan fazla ormanlık arazinin yandığını ve yaklaşık 2.000 kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Valensiya bölgesel hükümeti, Vall d'Ebo'daki yangının yaklaşık 75 kilometrelik yarıçapta bir bölgeyi etkilediğini ve kuvvetli rüzgarların, yüksek sıcaklıkların ve engebeli arazilerdeki karmaşık coğrafi koşulların itfaiyecilerin alevleri söndürme çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Bazıları komşu Castille-La Mancha ve Murcia bölgelerinden gelen 36 uçak ve helikopterin şu anda alevlerle mücadele ettiğini ve gece boyunca yaklaşık 300 itfaiyecinin çalıştığını söyleyen bölgesel hükümet, tahliye edilen insanların çoğunun geniş aile üyelerinin evlerinde kaldığını ve Kızıl Haç'ın Pego ve Muro belediyelerinde iki sığınma evi açtığını belirtti.

Vall d'Ebo'daki yangın, orman yangını olan tek bölge değil. Pazartesi günü, alevler Valensiya'nın kuzeyindeki Bejis'i de sardı ve dört köyün - Arteas de Abajo, Arteas de Arriba, Rios de Arriba ve Clotios - ve bir kamp alanının tahliyesine yol açtı.

Temmuz ayında kaydedilen en yüksek sıcaklıkların yaşandığı İspanya'da, rekor düzeyde en sıcak ve kurak yazlardan biri devam ediyor. Yağmur eksikliği nedeniyle ülkenin rezervuarlarındaki su hacmi, depolama kapasitelerinin yüzde 40'ının altına düştü. Bu seviye yılın bu zamanı için ortalama seviyenin yüzde 20 altında bir seviyeyi işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.