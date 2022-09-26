Video: Çin'in Tianwen-1 Mars Misyonu Ekibi Dünya Uzay Ödülü'nü Kazandı

Çin'in Tianwen-1 Mars misyonu ekibi, uzay araştırmalarına olağanüstü katkılarından dolayı bir kişi veya ekibe verilen Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Dünya Uzay Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

Çin'in Tianwen-1 Mars misyonu ekibi, uzay araştırmalarına olağanüstü katkılarından dolayı bir kişi veya ekibe verilen Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Dünya Uzay Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

Tianwen-1 ekibi, Çin'in, zengin bilimsel sonuçlar elde edilen ilk Mars keşif misyonunu gerçekleştirdi.

PASCALE EHRENFREUND, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı:

"Gezgin çok mükemmel bir performans sergiledi. Mars'taki su aktivitelerinin incelenmesi üzerine yayınlanan makaleleri zaten gördünüz. ve bu çok ilginç bir başarı. Hepimiz Çin'i bu başarısından dolayı kutluyoruz."

IAF, ekibin Mars'ın keşfinin ilerlemesine olağanüstü katkılarda bulunduğunu ve derin uzay araştırma teknolojisinin gelişimini hızlandırdığını söyledi.

PASCALE EHRENFREUND, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı:

"Özellikle güneş sistemimize ve ötesine dair uzay araştırmaları, genç nesil için, gençler için gerçekten büyük bir ilham kaynağı çünkü birçoğu astronot, taykonot olmak istiyor. Bence bildiğiniz gibi bu durum bize mühendislik ve bilimde daha güçlü bir STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) iş gücüne sahip olmak için yardımcı oluyor. ve bu her yerde, dünya genelinde ihtiyaç duyacağımız bir şey."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor.