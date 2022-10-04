Video: Çin'de Çorak Bir Arazi Vahaya Dönüştü

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Youyu ilçesi, Maowusu Çölü sınırında yer alıyor. Burası, bir zamanlar tüm yıl boyunca süren kum fırtınalarından muzdaripti.

Yerel yetkililer ve köylüler, 70 yıldan uzun süredir ağaç dikmek için sürekli ve zorlu çabalar sarf etti.

Aralıksız süren ağaçlandırma ve ekolojik koruma çalışmaları sayesinde çorak arazi giderek çölün ortasında bir vahaya dönüştü.

2021 yılı sonu itibarıyla ilçedeki toplam 962 kilometrekarelik arazide toprak erozyonu kontrol altına alındı.

Toushuiquan köyünün eski Parti Sekreteri Wang Minghua, dokuz yaşından beri ailesi ve öğretmenleriyle birlikte ağaç dikiyor.

WANG MİNGHUA, Youyu ilçesinin Toushuiquan köyü eski Parti Sekreteri:

"O zamanlar köyümüzün her yeri kumdu. Dışarı çıktığımızda, hatta evde kaldığımızda bile rüzgar estiğinde gündüzleri ışığı yakmak zorunda kalıyorduk yoksa hiçbir şey göremiyorduk. Çobanlar kimi zaman koyunlarını kaybetti. Bir gecenin sabahında, evimiz sarı kumlarla örtüldü ve kapının önü kapandı. Küreklerle temizlemek zorunda kaldık.

Ağaç dikmeye başladığımızdan beri artık rüzgar kumdan arındı ve mahsul hasadı daha verimli hale geldi. mu (0,0667 hektar) başına 100 kilogramdan fazla fasulye ve mu başına 500 kilogramdan fazla mısır hasat edebiliyoruz. Ürünün verimi iyi. Yöre halkı oldukça bolluk içinde bir hayat sürebiliyor."

Youyu'daki Mayinghe köyünde, yerel özgün sektörler gelişiyor, kolektif ekonomi genişliyor ve çiftçilerin gelirleri artıyor.

DENG PENG, Youyu ilçesinin Mayinghe köyündeki yoksulluk yardım ekibi üyesi:

"Mayinghe köyü, Xikou Antik Yolu üzerinde, iyi bilinen bir köy. Burada 500 yılı aşkın bir tarihi olan eski bir performans sahnesi var ve köy iyi turizm kaynaklarına sahip bir yer. Ulusal bir girişim tarafından finanse edilen 28 serada balkabağı yetiştirmeyi denedik ve iyi karlar elde ettik. Şimdi mantar dikmeyi deniyoruz. İlk parti mahsul zaten büyüdü ve ekonomik olarak da iyi getirisi oldu."

WANG FENGNV, Youyu ilçesinin Mayinghe köyü sakini:

"Eskiden tarlada çiftçilik yapardık. Şimdi ise köyümüze seralar kuruldu. Kadınlar evde ev işleri yapmanın yanı sıra burada da çalışabiliyor. Maaş alıyoruz. Kabak ve mantar seraları var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.