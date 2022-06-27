Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti - Haberler

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Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti

Xinhua - Güncel
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Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade kararını iptal etmesinin ardından Los Angeles'ta Cuma günü kürtaj hakları için en az dört miting düzenlendi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade kararını iptal etmesinin ardından Los Angeles'ta Cuma günü kürtaj hakları için en az dört miting düzenlendi.

Roe-Wade kararı, ABD'de yaklaşık yarım yüzyıl önce kürtaj hakkını anayasal olarak güvence altına alan tarihi bir karar.

LUCHA BRIGHT, Protestocu:

"Bugün burada gördüğünüz şey, tüm toplumda çoğalarak artması gereken bir durum. Bu ülke, ülkede olup bitenler, bu ülkede yanlış olan bir şeyi gösteriyor. Toplum tepeden tırnağa parçalanıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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