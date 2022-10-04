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Video: Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Öncesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 73. Yıldönümünü Kutladı

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Video: Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Öncesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 73. Yıldönümünü Kutladı

Beşiktaş futbol kulübü, Pazar günü İstanbul'da oynanan derbi maç sırasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümüne dair bir tebrik mesajı yayınladı.

Beşiktaş futbol kulübü, Pazar günü İstanbul'da oynanan derbi maç sırasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümüne dair bir tebrik mesajı yayınladı.

Tebrik mesajı, stadyumdaki dev bir dijital panoda Çince, Türkçe ve İngilizce olarak sergilendi ve stattaki 40.000'den fazla taraftarın yanı sıra televizyonları başındaki milyonlarca kişi tarafından da görüldü.

Mesajda, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz" ve "Çin ile Türkiye arasındaki dostluk sonsuza kadar sürsün" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de maç öncesinde ağırladığı Çin'in Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cheng Weihua'ya Beşiktaş forması hediye etti.

1903 yılında kurulan Beşiktaş, 2017'den bu yana Çin'in Ulusal Günü'nü kutluyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan derbi golsüz beraberlikle sona ermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Beşiktaş Güncel Haberler

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