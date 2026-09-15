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Venezuela'da Maduro'ya yakınlığıyla bilinen Saab, "kara para aklama" suçlamasını kabul etti

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ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen Kolombiyalı iş insanı Alex Saab, hakkındaki "kara para aklama" suçlamasını kabul etti.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen Kolombiyalı iş insanı Alex Saab, hakkındaki "kara para aklama" suçlamasını kabul etti.

Venezuela'dan ABD'ye sınır dışı edilen Saab, Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Saab, Venezuela'daki kriz sırasında gıda ithalatı ihalelerini almak için yetkililere rüşvet vererek "kara para akladığı" suçlamasını kabul etti.

Mahkeme ile vardığı anlaşma sonucu Saab, devam eden federal soruşturmalarda işbirliği yapmayı ve yolsuzluk planından elde edilen 195 milyon dolarlık suç gelirini devlete devretmeyi kabul etti.

Kara para aklama suçu için en fazla 20 yıl hapis cezası öngörülse de savcılar önerilen ceza aralığının alt sınırında bir ceza önermeyi kabul ederken, işbirliğinin yararlı olduğu ortaya çıkması halinde cezanın daha da indirilmesini talep edeceklerini belirttiler.

ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen mahkum takası kapsamında Saab, Venezuela'da tutulan 10 ABD vatandaşı karşılığında 21 Aralık 2023'te serbest bırakılmış, daha sonra Caracas'a geçmişti.

Venezuela hükümeti, Mayıs 2026'da ABD'de çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen Kolombiyalı iş insanı Alex Saab'ın, göç mevzuatı kapsamında sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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