Vatandaş nasıl başvuracak, süreç nasıl işleyecek? İşte 5 adımda Yarısı Bizden kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılandığı "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sürecinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu. Buna göre 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından, bakanlık uzmanları binalarda inceleme gerçekleştirecek. Proje ve ruhsat alma süreçlerinden sonra yeni bina en geç 2 yıl içinde bitirilecek.

Kentsel dönüşümde başlatılan yeni seferberliğin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüme evini vereceklere bedelin yarısının hibe olarak devlet tarafından karşılanacağı müjdesini verdi. İkinci olarak ise bu kişilere kira yardımı 5 bin 250 lira olacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

"Yarısı Bizden" kampanyasının detayları belli olurken, vatandaşlar başvuru sürecinin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 5 adımda gerçekleştirilecek başvuru sürecinin detayları şu şekilde:

5 ADIMDA "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.