Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin basketbol maçına, Alpay Özalan'la yaşadığı 'faul' diyalogu damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynadı. Erdoğan'ın AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile arasındaki faul diyaloğu ise dikkat çekti.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı basketbol maçını "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" notuyla paylaştı. Videoda, Erdoğan'ın faul konusunda uyardığı AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın "Tereyağından kıl çeker gibi aldım" dediği duyuluyor.

"MASADA, SAHADA, SPORDA MÜCADELEYE DEVAM"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin yeni görüntüleri, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" notuyla paylaştı. Görüntülerde Erdoğan'ın faullere müdahale ettiği, sayı atanları da tebrik ettiği görülüyor.

ÖZALAN'I FAUL YAPTIĞI İÇİN UYARDI

Erdoğan'ın faul konusunda uyardığı AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın "Tereyağından kıl çeker gibi aldım" dediği duyuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı basket ve asistler de görüntülere yansıyor.

MİT BAŞKANI DA ORADAYDI

Basketbol maçında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan gibi isimler yer alıyor.