Haberler

Vanuatu, Avustralya ile güvenlik anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pasifik ülkesi Vanuatu, Avustralya ile altyapı, deniz güvenliği, istihbarat, siber ve enerji alanlarını kapsayan kapsamlı bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Vanuatu'nun topraklarında yabancı askeri üs kurulmasını engellemeyi ve kritik altyapısını Avustralya ile istişare ederek yönetmeyi öngörüyor.

Pasifik ülkesi Vanuatu, Avustralya ile kritik altyapı, deniz güvenliği, istihbarat, siber ve enerji alanlarında güvenlik anlaşmasına imza attı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'da Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ile bir araya geldi.

Taraflar, daha önce Eylül 2025'te imzalanması planlanan ancak "Vanuatu'nun diğer ülkelerden alınacak finansmanı kısıtlayabileceği" endişesiyle ertelenen "Nakamal Anlaşması"nı imzaladı.

Avustralya, anlaşma kapsamında, Vanuatu'nun polis kuvvetlerine ek eğitim ve ekipman sağlayacak, ülkeye deniz güvenliği, altyapı, istihbarat işbirliği ve siber güvenlik alanlarında destek olacak.

Bu anlaşmayla, topraklarında yabancı askeri üslerin veya altyapının kurulmasına izin vermemeyi kabul eden Vanuatu, "askerileşme, yabancı müdahale ve yetkisiz erişimden" uzak tutmayı taahhüt ettiği kritik altyapısını diğer ülkelerin etkileşimine açmadan önce Avustralya ile istişare edecek.

İki ülke ayrıca iklim değişikliğinin yol açtığı tehditlere karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve seyahat kolaylığı için birlikte çalışacak.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi