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Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

AA - Necat Hazar - Güncel
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Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

Van'da ilkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü oldu.

Van'da ilkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü oldu.

Edremit ilçesi Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulunda düzenlenen etkinlikte TEMA Vakfı Edremit Temsilciliği tarafından öğrencilere üyelik kartı ile rozetleri takılırken sınıf kapılarına ise TEMA logosu yapıştırıldı.

TEMA Vakfı Edremit Temsilcisi Bahise Erdem, Şehit Jandarma Yarbay Pilot Yusuf Turgut İlkokulunun kentin ilk TEMA okulu olarak belirlendiğini söyledi.

Okul müdürü Ömer Aslan da doğanın kendi başına bir laboratuvar olduğunu, insanların doğanın varoluşundan bu yana ondan yararlandığını ifade etti.

AA / Necat Hazar - Güncel

Edremit, Türkiye, Şehit, Van, Güncel, Haberler

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