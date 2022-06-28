Vanlı 400 kadın kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi Van'da düzenlenen etkinlikte 400 kadın, kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi. Van'da düzenlenen etkinlikte 400 kadın, kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi. Büyükşehir Belediyesinin "Vanlı Kadınları Doğal Güzelliklerle Buluşturuyoruz" projesi hayata geçirildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla yürütülen proje kapsamında 400 kadın, otobüslerle Muradiye Şelalesi'ne getirildi. Burada kahvaltı yapan kadınlar daha sonra Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kanispi Şelalesi ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesini gezdi. Kadınlar ve çocukları, gezdikleri mekanlarda fotoğraf da çekti. AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel Güncel Haberler

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