Vanlı 12 yaşındaki Cemre Jinda Kesici, piyano festivalinde ödül aldı

VAN'da, ailesi tarafından müzik yeteneği 6 yaşındayken keşfedilen, 8'inci sınıf öğrencisi Cemre Jinda Kesici (12), 2020'de Çukurova Üniversitesi'nin düzenlediği '2'nci Rhapsody Piyano Festivali'nde 'En İyi Serbest Eser Ödülü' aldı. Kardeşi Raşit Kesici'ye (9) de örnek olan Cemre, ileride hem hakim hem de iyi bir piyano sanatçısı olmayı hedeflediğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 7 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine taşınan Büyükşehir Belediyesi'nde memur Harun ve Fatma Kesici çiftinin 2 çocuğu da piyano çalıyor. Ailesinin 6 yaşındayken müzik yeteneğini keşfettiği, 8'inci sınıf öğrencisi Cemre Jinda Kesici, 2020'de Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen '2'nci Rhapsody Piyano Festivali'nde 'En İyi Serbest Eser Ödülü'nü aldı. Cemre, çaldığı piyano ile kardeşi Raşit Kesici'ye (9) de örnek oldu. Ailesinin saz çalmasını istediği Cemre, piyano çalmayı tercih etti. Van'da 7 yıldır müzik kursuna giden Cemre, çaldığı piyanoyu, kendisi gibi müziğe meraklı kardeşi Raşit Kesici'ye de öğretti. Kentteki özel sanat merkezine giden Cemre, yarışmalara kardeşiyle birlikte hazırlanıyor.

Sanat merkezinde müzik öğretmenliği yapan Deham Akkaş, 2 kardeşin müzik yeteneğine hayran kaldığını belirterek, "Cemre ve kardeşi Raşit ile burada tanıştık. Cemre biraz daha ileri bir seviyede. Onun kardeşi de sonradan merak sarıp piyanoyu öğrendi. İki kardeşi yarışmalara hazırlıyoruz. Cemre, Çukurca Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nca 16-20 Mart 2020'de düzenlenen '2'nci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali'ne katılmıştı. Pandemi nedeniyle online yapılan piyano festivalinde Cemre, 'En İyi Serbest Eser' ödülü aldı. Cemre 7 yıldır piyano çalıyor. Kendi piyanosu bir yerden sonra yeterli kalmıyor. Çünkü onun yarışmaya daha iyi hazırlanabilmesi için duvar piyanosu olması gerekiryor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ PİYANİSTİ OLMAK İSTİYORUM'

Cemre Kesici ise ileride hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini ancak müziği de çok sevdiğini belirterek, "Piyano ile çalınan eserleri dinlediğimde çok etkilendim. Daha sonra bunu aileme ilettim. Bana piyano aldılar. Piyanoya evde başladım. Sonra da ailem beni kursa götürdü. 7 yıldır piyano çalışıyorum. Hedefim, hakim olmak. Bunun yanında da piyano çalıp, ülkemi temsilen iyi bir piyanist olmak istiyorum. Klasik müzikler çalıyorum. Çaldığım birçok eserin notalarını da ezberledim. Bu konuda bana yardımcı olan öğretmenlerim ve bana destek olan aileme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'DUVAR PİYANOSU LAZIM'

Fevzi Çakmak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Raşit Kesici de piyanoyu ablasından öğrendiğini, onun sayesinde şu an birçok eserin notalarını çaldığını söyledi. Anne Fatma Kesici ise çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Cemre yaklaşık 7 yıldır piyano çalıyor. Küçük oğlum Reşit de ablasına özenip 2020 yılında piyano çalmaya başladı. Profesyonelce şu an ikisi piyano çalıyor. Cemre, daha önce online olarak katıldığı yarışmada ödül aldı. Yeni yarışmalara da katılabilmeleri için duvar piyanosu lazım. Bunu tedarik edersek yurt dışı ve yurt içinden yapılacak olan yarışmalara katılacaklar. Cemre, henüz 6 yaşındayken piyano eğitimine başladı. Aslında biz bağlama çalmasını istemiştik. Ancak kendisi piyano çalmayı tercih etti. Çok kısa sürede dünyaca ünlü klasik eserler çaldı. Şu anda hem Cemre, hem kardeşi bütün eserleri çalabiliyorlar. Evde de bir dijital piyanoları var. Kurs saatleri dışında evde de çalıyorlar" dedi.