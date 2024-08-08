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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri Süphan Dağı'na tırmandı

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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Süphan Dağı'na tırmandı. Aktivistler, zirvede Filistin'e destek verdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri Süphan Dağı'na tırmandı

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Süphan Dağı'na tırmandı.

Adilcevaz ilçesinin Aydınlar beldesinde bir araya gelen Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı'na tırmanışa geçti. 3 bin 100 metrede kamp kurup dinlenen aktivistler, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü nedeniyle çıktıkları zirvede Filistin'e de destek vererek 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 108. yıl dönümü münasebetiyle 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "İki gün süren ve bir gece kamplı tırmanışta başarılı bir şekilde zirve yaptık. Afişimizi ve bayrağımızı açarak Bitlis'in kurtuluşunu kutladık. Bitlis'in en yüksek noktası olan Şüphan Dağı'nın zirvesindeki zirve defterini imzalayarak Bitlis'in kurtuluşu anısına çıktığımızı belirttik. Bizimle birlikte zirve tırmanışı yapan İHA muhabiri Orhan Emen'e ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süphan dağı Filistin Bitlis Doğa Etkinlik Spor Güncel Haberler

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