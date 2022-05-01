?Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi dünyanın önemli sıralama kuruluşunun listesinde yer aldı

? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine girdi.

YYÜ'den yapılan açıklamada, THE'nin "Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması" listesini açıkladığı belirtildi.

Bu yıl yapılan sıralamada 106 ülkeden 1406 üniversitenin değerlendirmeye alındığı belirtilen açıklamada, YYÜ'nün 601-800 bandında aldığı, başvuru yaptığı tüm alanlar içinde dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında derecelendirildiği aktarıldı

Türkiye'den 58 üniversitenin sıralamaya girdiğine yer verilen açıklamada, YYÜ'nün devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise kuruluşunun 40'ıncı yılında YYÜ adının dünyanın en iyi üniversiteleriyle birlikte anılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üniversitenin böylesi bir başarı elde etmesinin anlamlı olduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi her geçen gün daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu sıralamalar yaptığımız çalışmaların, ortaya koyduğumuz azmin ve gayretin önemli göstergesidir. Ülkemizin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasındaki yerimizi daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve gelişim odaklı çalışma yöntemimizle gerek ülkemiz gerek dünya bilim camiasına değeri yüksek, önemli katkılar sunacağımıza olan inancım tamdır. Kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan, hedefleri doğrultusunda özveriyle çalışan akademisyenlerimize ve tüm YYÜ ailesine teşekkür ediyorum. Üniversitemize her daim destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."