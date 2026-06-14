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Van, Muş ve Bitlis'te A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

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Van, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçı dev ekranlardan izledi. Etkinliklerde çorba, çay, mısır ve limonata ikram edildi.

Van, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

Van'da, maçın izlenmesi için Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonuna ekran kuruldu.

Okula gelen kent sakinleri ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla maç heyecanı yaşadı.

Muş'ta da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Korkut Gençlik Merkezi bahçesine kurulan ekrandan maç izlendi.

Merkeze gelen vatandaşlar, milli takımın mücadelesini birlikte takip etti.

Katılımcılara çorba, çay, patlamış mısır ve limonata ikram edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Ahlat Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampı'nda milli maç heyecanı yaşandı.

İlçe sakinleri ile öğrenciler, ilçedeki iki noktaya kurulan sinevizyon ve televizyonlardan milli maçı izledi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de gençler ve vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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