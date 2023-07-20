Van'ın Gevaş ilçesinde 15 büyükbaş hayvan kayboldu

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi'nde 16 Temmuz'da kaybolan 15 büyükbaş hayvan halen bulunamadı.

16 Temmuz günü otlanmaya çıkarılan 24 büyükbaş hayvandan 15'i yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunmadı. Açıklamalarda bulunan Yanıkçay Mahalle Muhtarı Ömerhan Hakan, hayvanların kaybolduğunu 16 Temmuz günü fark ettiklerini belirterek, "Her yıl köyümüzde bulunan büyükbaş hayvanları meraya göndeririz. Hayvanlar 4-5 ay kalır. Bu yıl da aynı şekilde bu hayvanlar otlanmaya gönderildi. Gönderilen bu hayvanlara haftada bir tuz verilir. Aynı şekilde bu hayvanlara tuz vermek için giden köylülerimiz, hayvanların olmadığını fark etti. Hemen durumu bize bildirdiler. Bizde birkaç ekiple aramaya çıktık. Aramalarımız gece saatlerinde de devam ettiği için jandarmaya bilgi verdik. Bir ekibimiz Çatak ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi yakınlarında koyun otlatan göçebelere denk geliyor. Bu göçebeler iki gün önce burada bir kişinin bu hayvanları burada otlattığını ve yanlarına gelip su ve ekmek istediğini söyledi. Onlarla yemek yiyen şahıs, daha sonra hayvanları beraberinde olan 2 kişi ile birlikte götürmeye devam ettiğini söylemiş. Bu bilgiler istikametinde gece jandarmaya haber verdim. Gece saatlerinde jandarma tarafından arandım. 9 büyükbaş hayvanı Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi yakınlarında gördüklerini söyledi. Bu 9 büyükbaş hayvan bizim köye ait ve kaybolan 24 hayvandandı. Ancak geriye kalan 15 büyükbaş hayvan orda yoktu. Bu 15 büyükbaş hayvandan 5'i Zübeyt Hakan, 4'ü Salih Hakan, 3'ü Kemal Hakan, 2'si Arafat Gezer ve 1 tanesi de İslam Hakan'a aitti. Benim şahsı görüşüm, bu hayvanlar çalındı ve çalanların bu yöreyi bilen birileridir. Bu hayvanların ana yola götürülüp araçlara bindirildiğini düşünüyorum. Çünkü 24 hayvandan bulunan 9 tanesi ana yola yakın bir köyde bulundu. Yetkilerin yardımını bekliyoruz. Hayvan sahipleri de kaybolan 15 büyükbaş hayvanı halen aramaya devam ediyor" dedi. - VAN