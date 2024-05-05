Van'ın Erciş ilçesinde ahırda havasız kalan 180 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde ahırda havasız kalan 180 küçükbaş hayvanın büyük bölümü telef oldu.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında besicilik yapan Erdal Bayramhan, sabah saatlerinde girdiği ahırda küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu gördü.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Bayramhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.

Mezraya giden ekiplerce yapılan incelemede, ahırda birbirini sıkıştıran hayvanların havasızlık sonucu telef olduğu tespit edildi.

Bayramhan, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Sağanak nedeniyle tüm hayvanlarını ahıra bırakmak zorunda kaldığını belirten Bayramhan, "Normal zamanlarda bu kadar hayvanı ahıra koymuyoruz. Yakın zamanda yaylaya götürecektik. Dün akşam aşırı yağıştan dolayı hayvanları ahıra bıraktık. Sabah bakmaya gittiğimde hayvanlarımdan 140 tanesinin telef olduğunu gördüm. Ekiplere haber verdik. Havasızlıktan telef olduklarını belirlediler. Zararımız çok büyük." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.