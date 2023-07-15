Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Çatak ilçesinde düzenlenen etkinliklerde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, şehitlikleri ziyaret etti. Etkinlik, Çatak Belediye Spor Rafting Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.