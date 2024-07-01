Van Gölü'nde Tüplü Dalış Faaliyetleri Artıyor

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Van Gölü'nden ve tüplü dalış faaliyetlerinden çeşitli görüntüler

3. Van Gölü'nden çeşitli görüntüler

Van Gölü, 2022 yılında dünyanın en büyük mikrobiyalit kulesinin burada keşfedilmesinden bu yana tüplü dalış faaliyetlerinde büyük bir artışa sahne oldu.

Turizm yetkilileri ve dalış okulları, özellikle bu büyüleyici gölün benzersiz su altı manzaraları ve canlı çeşitliliğinden etkilenen uluslararası dalış tutkunlarından gelen taleplerde kayda değer artış görüldüğünü belirtiyor.

"Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde bulunuyor. Geçen sene eğitim dalışlarında bir tanesini daha keşfettik. 31,7 metre uzunluğunda."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise dalış turizmindeki artışın bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekerek önemli miktarda gelir yaratacağını vurguladı.

Özgökçe, bununla birlikte ülkenin diğer bölgelerinden buraya uçak sefer sayısının sınırlı olması gibi birtakım sıkıntıların mevcut olduğunu da kaydetti.

"Seyahat ile ilgili sıkıntımız var. Bölgede uçak sefer sayısı çok kısıtlı. Gelmek isteyen grupları alamıyoruz. Bu konuda çok mustaribiz. Dalış ile ilgili programlar da mevsimin uygun olduğu dönemlerde, yani yaz aylarında oluyor. Seyahat ile ilgili sorunları çözersek, bu spor alanını ya da dalış turizmini bölgede çok geliştireceğimize inananlardanım."

Van ilinde 1.640 metre rakımda yer alan ve 3.713 metrekarelik bir alanı kaplayan Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor.

Dalış sezonu bu yıl Haziran ortalarında başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)